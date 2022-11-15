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ABD: Füze düşmesiyle ilgili uygun adımları belirleyeceğiz, Polonya ile çalışıyoruz

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ABD: Füze düşmesiyle ilgili uygun adımları belirleyeceğiz, Polonya ile çalışıyoruz

Beyaz Saray, topraklarına düşen füzeyle ilgili Polonya ile çalıştıklarını ve uygun adımları belirleyeceklerini açıkladı.

Beyaz Saray, topraklarına düşen füzeyle ilgili Polonya ile çalıştıklarını ve uygun adımları belirleyeceklerini açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Polonya topraklarına bir füzenin düştüğüne dair haberleri gördüklerini ve daha fazla bilgi toplamak için Polonya hükümeti ile çalıştıklarını belirtti.

Watson "Şu anda haberleri ya da hiçbir detayı teyit edemeyiz. Ne yaşandığını ve gelecekte atacağımız uygun adımların ne olduğunu belirleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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