ABD, Fransa ve Avustralya Dışişleri Bakanları İran-İsrail Çatışmasını Değerlendirdi

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa ve Avustralya'dan mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ve bölgedeki gerilimi ele aldı. Üç ülke, İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması için işbirliği yapma konusunda anlaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile yaptığı telefon görüşmelerinde, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmayı değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rubio'nun, Fransız ve Avustralyalı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimi ve bunun bölgesel yansımalarını görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, bakanların, İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması için yakın işbirliği içinde çalışmak konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılardaysa, İran Sağlık Bakanlığından 15 Haziran'da yapılan açıklamaya göre en az 224 kişinin öldüğü, 1277'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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