ABD, Florida'ya 200 Deniz Piyadesi Gönderdi

ABD yönetimi, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkililerinin düzensiz göçmenlere yönelik ülke içi denetim ve uygulamalarına destek amacıyla Florida eyaletine 200 deniz piyadesinin gönderildiğini duyurdu.

ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığının (NORTHCOM) X hesabından yapılan açıklamada, söz konusu askerlerin göçmenlik yetkililerinin ülke genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerine idari ve lojistik destek sağlamak üzere Florida'ya konuşlandırıldığı belirtildi.

Eyalete sevk edilen 200 deniz piyadesinin, komutanlığın ICE'ye verdiği desteğin ilk aşamasını oluşturduğu vurgulanan açıklamada, görevli askerlerin ICE tesislerinde yalnızca "hukuki olmayan" destek faaliyetlerinde bulunacağı aktarıldı.

Açıklamada, bu personelin, ICE gözetimindeki kişilerle doğrudan temas kurmasının veya gözetim zincirinin herhangi bir aşamasına müdahil olmasının kesinlikle yasak olduğu kaydedildi.