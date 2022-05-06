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ABD First Lady'si Jill Biden, Romanya ve Slovakya'yı ziyaret edecek

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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ABD First Lady'si Jill Biden, Romanya ve Slovakya'yı ziyaret edecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden'ın Romanya ve Slovakya'yı ziyaret etmek üzere bu akşam yola çıkacağı ve Anneler Günü'nde Ukraynalı mültecilerle bir araya geleceği ifade edildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden'ın Romanya ve Slovakya'yı ziyaret etmek üzere bu akşam yola çıkacağı ve Anneler Günü'nde Ukraynalı mültecilerle bir araya geleceği ifade edildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden'ın Romanya ve Slovakya'yı ziyaret etmek üzere bu akşam yola çıkacağı ve ziyaretin 4 gün süreceği belirtildi. Beyaz Saray'ın Doğu Kanadı tarafından yapılan açıklamada, First Lady'nin ilk durağının yarın ABD ve NATO askerlerin bulunduğu Romanya'daki Mihail Koglniceanu Hava Üssü olacağı ve cumartesi günü ise başkent Bükreş'te Romanya First Lady'si Carmen Iohannis ile bir araya geleceği aktarıldı.

First Lady'nin daha sonra Slovakya'ya geçerek Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova ile bir araya geleceği ifade edilen açıklamada, görüşmenin ardından First Lady'nin Slovakya'nın Kosice kentinde mülteci merkezini ve iki ayrı okulu ziyaret ederek, Anneler Günü'nde Ukraynalı mültecilerle bir araya geleceği belirtildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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