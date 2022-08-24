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ABD First Lady'si Biden'ın Covid-19 testi yeniden pozitife döndü

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ABD First Lady'si Biden'ın Covid-19 testi yeniden pozitife döndü

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın 21 Ağustos'ta negatife dönen korona virüs testi yeniden pozitif çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın 21 Ağustos'ta negatife dönen korona virüs testi yeniden pozitif çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın korona virüs testi yeniden pozitif çıktı. En son 16 Ağustos'ta Covid-19'a yakalandığı duyurulan Biden'ın 21 Ağsutos'ta Covid-19 testi negatife dönmüş ve karantinası sona ermişti. First Lady Biden'ın İletişim Direktör Yardımcısı Kelsey Donohue yaptığı açıklamada, First Lady Biden'ın semptomlarının yeniden ortaya çıkmadığını belirterek, Biden'ın yeniden karantinaya girdiğini ve bu sürede Delaware'de olacağını ifade etti.

BİDEN'DA TESTİNİN NEGATİFE DÖNMESİNİN ARDINDAN YENİDEN POZİTİF ÇIKMIŞTI

Başkan Biden, 21 Temmuz'da korona virüse yakalanmış, 27'sinde testi negatife dönmüş fakat 30 Temmuz'da testi yine pozitif çıkmıştı. Biden'ın 6 ve 7 Ağustos'ta yaptırdığı testleri negatif sonuçlanmış ve karantina süreci sona ermişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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