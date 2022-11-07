ABD Firmaları Çin'in İthalat Fuarından Faydalanıyor ve Fuarla Büyümek İstiyor

SHANGHAİ, 7 Kasım (Xinhua) -- ABD-Çin İş Konseyi Başkanı Craig Allen Pazar günü, Amerikan şirketlerinin Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) katılımın sonuçlarından memnun olduklarını ve fuarla birlikte büyümek istediklerini söyledi.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'ndeki 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) Otomobil sergi alanında sergilenen bir Tesla robotu görülüyor, 5 Kasım 2022. (Fotoğraf: Ding Ting /Xinhua)

SHANGHAİ, 7 Kasım (Xinhua) -- ABD-Çin İş Konseyi Başkanı Craig Allen Pazar günü, Amerikan şirketlerinin Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) katılımın sonuçlarından memnun olduklarını ve fuarla birlikte büyümek istediklerini söyledi.

İş konseyi Başkanı Allen Xinhua'ya verdiği röportajda, Amerikan şirketlerinin CIIE'ye yoğun bir şekilde yatırım yaptığını ve yatırımlarının sonuçlarından memnun olduklarını belirtti.

Allen'a göre, dünyanın ilk ithalat temalı ulusal düzeydeki fuarı olan CIIE, bu yıl yaklaşık 200 ABD şirketinin katılımına tanık oldu. Allen, "Her şirket biraz daha fazla alan ister. Fuara saygı duyuyoruz ve bu fuarla birlikte büyümek istiyoruz" dedi.

1973 yılında kurulan ABD-Çin İş Konseyi, Çin ile iş yapan 200'den fazla Amerikan şirketini temsil ediyor.

CIIE'nin öneminden bahseden Allen, buranın Çin'in her yerinden Çinli alıcılar, hükümet yetkilileri, tedarikçiler ve arkadaşlarla tanışmak için harika bir yer olduğunu söyledi.

Allen ayrıca, birçok Amerikan şirketinin mutabakat antlaşmaları ve niyet mektupları imza töreni yapacağını kaydetti ve CIIE'de çok sayıda ticari faaliyet olduğunu vurguladı.

Çin'in son on yılda küresel büyümenin yaklaşık yüzde 30'unu ürettiğine dikkat çeken Allen, "Çin ekonomisinin tüm unsurlarıyla doğal olarak ilgileniyoruz ve her sektöre satış yapıyoruz" dedi.

Resmi veriler, ilk üç çeyrekte Çin-ABD mal ticaretinin, 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 3,8 trilyon yuana (524,34 milyar ABD doları) ulaştığını gösterdi.

Yüz milyonlarca Çinlinin yoksulluktan kurtarıldığını ve çok daha müreffeh hale geldiğine işaret eden Allen, Çinlilerin sağlık ve eğitimleri konusunda daha fazla endişe duyduklarını ve zenginleştikçe iyi hizmet ve ürünler istediklerini de sözlerine ekledi.

Allen, "Bunları tedarik etmek için rekabetçi bir konumda olduğumuzu hissediyoruz" dedi.

Ayrıca iki ülkeyi daha fazla iletişim kurmaya çağıran Allen, "Amerikan şirketlerinin görüşlerini temsil etmek ve dinlemek için buradayım. Ayrıca Çinli dostları, hükümeti ve şirketleri dinlemek ve bu mesajları Amerika'ya geri götürmek için de buradayım" dedi.

10 Kasım'a kadar sürecek olan 5. CIIE, 145 ülke, bölge ve uluslararası organizasyonun yanı sıra aralarında dünyanın en büyük 500 şirketinden bazılarının da bulunduğu 284 sektör lideri işletmeyi ağırlıyor.