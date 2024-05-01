Üye Girişi
Haberler

ABD, Filistinlileri mülteci olarak ülkeye getirmeyi planlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD yönetimi, ABD ile bağlantısı bulunan Filistinlileri mülteci olarak ülkeye getirmeyi planlıyor. İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'deki Filistinlerin ABD'ye yerleştirilmesi için farklı seçenekler görüşülüyor. ABD vatandaşı veya oturumu olan Filistinlilere yönelik çalışmalar yürütülüyor.

ABD yönetiminin, ABD ile bağlantısı bulunan Filistinlileri mülteci olarak ülkeye getirmeyi planladığı bildirildi.

CBS News resmi haber sitesinde yer alan haberde, federal belgelerdeki bilgilere yer verilerek, ABD kurumlarındaki üst düzey yetkililerin İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'deki Filistinlerin ABD'ye yerleştirilmesine ilişkin farklı seçenekleri görüştüğü belirtildi.

Haberde, ABD vatandaşı veya ülkede oturumu olan bir yakını bulunan Filistinlilere yönelik çalışmalar yürütüldüğü vurgulandı.

ABD'de yakını bulunan Filistinlilere yönelik olan bu uygulamanın, savaşta zarar gören Gazze'den çıkanlara "güvenli bir liman" imkanı sunmasının planlandığı aktarıldı.

Gazze'den Mısır'a kaçmayı başarabilenlere ABD Mülteci Kabul Programı çerçevesinde mülteci statüsü verileceği belirtildi.

Haberde, ABD'li yakını bulunan Filistinlerin Gazze'den çıkmasına da yardımcı olunabileceğine vurgu yapılırken, bunun için Mısır ile işbirliği yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Gazze Uluslararası İlişkiler Göçmenler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

PSG - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG - B.Dortmund maçı şifresiz mi? KPSS BAŞVURULARI 2024! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınav ve başvuru tarihleri başladı mı? Başvuru ücreti kaç TL? 1 MAYIS SARAÇHANE SON DAKİKA! Saraçhane'de son durum ne? 1 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da yaşananlar… 1 Mayıs'ta Borsa İşlem Görecek mi? Resmi Tatilde Borsa Durumu TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Emlak Konut THY kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2024 THY Emlak Konut kura çekilişi sorgulama! 1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi? 1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ | 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi? Bahar 11. bölüm izle! Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? 1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı? 1 MAYIS BANKALAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs AVM'ler ve marketler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler ve marketlerin çalışma saatleri 2024! Resmi Gazete bugün (1 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI 2024! 1 Mayıs sözleri neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sözleri! Anlamlı, kısa ve yeni 1 Mayıs mesajları... Steam çöktü mü? 1 Mayıs Çarşamba Steam sorun mu var?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title