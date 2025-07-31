ABD, Filistinli Yetkililere Yaptırım Uyguladı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgede barışı tehlikeye attıkları gerekçesiyle bazı Filistinli yetkilileri yaptırım listesine alarak vize verilmesini yasakladı. Yaptırımlar, Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi'nin taahhütlerine uymadığı iddialarına dayandırıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "bölgedeki barışı tehlikeye attığı" gerekçesiyle bazı Filistinli yetkilileri yaptırım listesine aldığını ve bu kişilere vize verilmeyeceğini açıkladı.

Bakanlığın Kongre'ye gönderdiği bildirimde, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi'nin (FY), 1989 ve 2002 tarihli taahhütlerine uymadığı ileri sürüldü.

Bakanlık, Filistinli yetkililerin "bölgesel barışı tehlikeye atacak" adımlar attığını, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) gibi kuruluşlar aracılığıyla İsrail ile çatışmayı uluslararasılaştırmaya çalıştığını ve "terörizmi desteklediğini" savunarak yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.

Bu kapsamda, ABD yönetimi ilgili Filistinli yetkililere vize verilmeyeceğini aktardı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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