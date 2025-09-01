ABD, Filistin Pasaportu Sahiplerine Yönelik Vize Kısıtlamalarını Genişletti

WASHINGTON, 1 Eylül (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Filistin pasaportu sahiplerine yönelik vize kısıtlamalarını genişleterek, neredeyse tüm kategorilerdeki göçmen olmayan ziyaretçi vizelerinin onayını durdurdu.

New York Times'ın pazar günkü haberine göre tıbbi tedavi, üniversite eğitimi, iş seyahati, aile ve arkadaş ziyareti başvurularını da bu kapsama giriyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın 18 Ağustos'ta ABD büyükelçilikleri ve konsolosluklarına gönderdiği resmi yazıda duyurulan bu adım, daha önce yalnızca Gazze sakinlerine uygulanan kısıtlamaların, Batı Şeria ve yurtdışındaki Filistinlileri de hedef alacak şekilde genişletilmesi anlamına geliyor.

Trump yönetimi, bu ayın başlarında Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini de iptal ederek, bu kişilerin New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmalarını engellemişti.

Kararın ulusal güvenlik endişelerine dayandığını savunan ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistinli liderleri terörizmden vazgeçmemekle suçlamıştı.