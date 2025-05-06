Asya'da gerilim tavan yaptı! Hindistan'dan Pakistan'a füze saldırısı

Asya'da gerilim tavan yaptı! Hindistan'dan Pakistan'a füze saldırısı
'İmamoğlu'na suikast ihbarı' iddiasıyla ilgili Emniyet'ten açıklama

İmamoğlu ile ilgili "suikast" iddiası! Emniyetten açıklama var
Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu

Trump aylardır vurduğu ülkeye saldırıları durdurdu
İş insanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti

Eczacıbaşı ailesinin acı günü! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

ABD, Filistin İşleri Ofisi'ni İsrail Büyükelçiliği'ne Devrediyor

ABD, Filistin İşleri Ofisi'ni İsrail Büyükelçiliği'ne Devrediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, eski Başkan Biden döneminde açılan Filistin İşleri Ofisi'ni tamamen İsrail'deki büyükelçiliğine devretme kararı aldı. Bu karar Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından açıklandı ve ofisin sorumlulukları Kudüs'teki büyükelçilik ile birleştirilecek.

Abd Dışişleri Bakanlığı, eski Başkan Joe Biden döneminde açılan Filistin İşleri Ofisi'ni (OPA) tüm fonksiyonlarıyla İsrail'deki büyükelçiliğine devretme kararı aldı.

Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, düzenlediği basın brifinginde, Bakan Marco Rubio'nun aldığı kararı duyurdu.

Buna göre, Dışişleri Bakanlığı, eski Başkan Biden döneminde 2022 yılında açılan ve ABD'nin İsrail'deki diplomatik misyonundan bağımsız çalışan Filistin İşleri Ofisi'ni tamamıyla büyükelçilik bünyesine katacak.

Sözcü Bruce, açıklamasında, "Bakan Rubio, Filistin İşleri Ofisi'nin sorumluluklarını tamamen Kudüs'teki ABD Büyükelçiliğinin diğer bölümleriyle birleştirme kararı aldı." değerlendirmesini yaptı.

Bruce, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde ABD'nin İsrail'deki diplomatik misyonunun tek bir çatı altında yönetilmesi noktasında önemli adımlar atıldığını ve bugünkü kararın da o politikayla uyumlu olduğunu söyledi.

Biden, 2022'de aldığı bir kararla İsrail-Filistin meselesindeki bazı süreçlerin daha rahat yürütülebilmesi için OPA'nın açılması kararını vermiş, karar özellikle Kongre'deki Cumhuriyetçilerin yoğun tepkisiyle karşılanmıştı.

Rubio da OPA ile ilgili açıklamalarında söz konusu ofisin büyükelçiliğe devredileceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küresel ısınma, ölümcül mantar hastalığını Avrupa'ya yayabilir

Ölümcül hastalık Avrupa'ya yayılabilir: Tedavisi son derece zor
14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı

Mide bulandıran olay! Küçücük çocuğa cinsel istismarda bulundular
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.