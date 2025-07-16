ABD, Filipinler'de Askeri Tesisler İnşa Edecek

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ABD, Filipinler'in Palawan eyaletinde askeri gemilerin onarım ve bakımı için iki tesis inşa edeceğini açıkladı. Proje, serbest ve dayanıklı bir Hint-Pasifik bölgesi oluşturma hedefi taşıyor.

ABD, Filipinler'in Güney Çin Denizi'ne kıyısı bulunan Palawan eyaletinde askeri gemilerin onarım ve bakımı için iki tesis inşa edeceğini bildirdi.

ABD'nin Manila Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "serbest ve dayanıklı bir Hint-Pasifik bölgesi" oluşturmayı amaçlayan inşaat projesi duyuruldu.

Açıklamada, ABD donanmasının, Güney Çin Denizi'ne kıyısı bulunan batı eyaleti Palawan'da Filipinler'in askeri gemilerinin onarım ve bakımının yapılacağı iki tesisin inşasını üstleneceği belirtildi.

Filipinler, 2014 tarihli Genişletilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması (EDCA) kapsamında Çin'in bölgede artan etkisine karşı koymak amacıyla ABD'nin ülkedeki 9 askeri üsse erişimine izin veriyor.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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