Haberler

ABD'de yargıçtan, Filistin destekçisi öğrencilerin hedef alınmasına karşı çıkan davacıları koruyan karar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de federal yargıç, Filistin'i destekleyen yabancı akademisyenlerin göçmenlik statülerinin 'intikam amacıyla' değiştirilemeyeceğine ve böyle bir durumun söz konusu olması halinde mahkemeden yardım talep edebileceklerine karar verdi. Bu karar, hükümetin anayasayı ihlal ettiği iddiaları üzerine alınmıştır.

ABD'de federal yargıç, üniversite kampüslerinde Filistin'i destekleyen yabancıların hedef alınmasına karşı çıkan davaya taraf olan akademisyenlerin göçmenlik statülerinin "intikam amacıyla" değiştirilmesi durumunda mahkemeden yardım isteyebileceğine karar verdi.

ABD'de Bölge Yargıcı William Young, hükümetin politikalarını, Filistin destekçisi yabancı üniversite öğrencilerini gözaltı ve sınır dışı hamleleriyle hedef almakla suçlayan bir davanın taraflarına ilişkin koruyucu karar aldı.

Young, davacı yabancı akademisyenlerin, davaya katılmalarının "intikamı" olması amacıyla göçmenlik statülerinin değiştirilmesi durumunda mahkemeden yardım talep edebileceklerine hükmetti.???????

Bu kararını "yabancı uyruklu davacıların anayasal haklarını özgürce kullanmasını her türlü misillemeden korumak adına telafi edici bir yaptırım" olarak nitelendiren Young, ABD hükümetinin, anayasadaki Birinci Değişiklik kapsamındaki ifade özgürlüğüne saygı göstermediğini belirtti.

Davanın geçen sene görülen bir duruşmasında Young, Başkan Donald Trump yönetiminin, sırf Filistin'e destek verdikleri ve İsrail'i eleştirdikleri gerekçesiyle ABD vatandaşı olmayan üniversite öğrencilerini sınır dışı ederek anayasayı ihlal ettiğine karar vermişti.

Duruşmada, hükümetin şahitleri, 5 binden fazla Filistin destekçisi protestocunun hedef alındığını kabul etmiş, davadaki diğer tanıklar da bu durumun akademisyenler arasında paniğe ve bazılarının aktivizmi bırakmasına yol açtığını anlatmıştı.

Davanın açılmasına neden olan vakalar arasında Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil'in tutuklanması ve Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınması yer alıyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günler sonra ortaya çıkan görüntü! Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek

Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek
YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı

Öldürdükleri insanlara yaptıkları kan dondurdu
Yıllardır şehir şehir arıyordu! Sonunda kardeşine verdiği sözü tuttu

Yıllardır şehir şehir arıyordu! Sonunda kardeşine verdiği sözü tuttu
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı

Tekme tokat döverken haykırmıştı! Komutanın kim olduğu anlaşıldı
Günler sonra ortaya çıkan görüntü! Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek

Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı fark yerdik' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı fark yerdik" diyor