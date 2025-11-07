Haberler

ABD Federal Mahkemesi'nden SNAP Ödemelerine Hızlandırma Kararı

Güncelleme:
ABD federal mahkemesi, Trump yönetiminin kısmen finanse etmeyi planladığı Ek Beslenme Yardım Programı'nın (SNAP) kasım ödemelerinin tam olarak yapılmasına hükmetti. Mahkeme, kısmi finansmanın gereksiz acılara yol açacağını belirtirken, Trump yönetimi karara itiraz etti.

ABD'de federal mahkeme, Donald Trump yönetiminin hükümetin kapanması nedeniyle kısmen finanse etmeyi planladığı "Ek Beslenme Yardım Programı'nın (SNAP)" kasım ödemelerinin tam olarak yapılmasına hükmetti.

Mahkemenin kararı, Trump yönetiminin yardım ödemelerinin yalnızca yüzde 65'ini finanse etme planına itirazda bulunan sivil toplum kuruluşlarının açtığı davanın ardından verildi.

ABD'nin Rhode Island eyaletindeki Bölge Yargıcı John McConnell, Trump yönetimine kasım ayı SNAP ödemelerinin ivedilikle ve tam olarak yapılması talimatını verdi.

Kararda SNAP yardımlarının ABD tarihinde ilk kez sona erdiğini hatırlatan McConnell, bu durumun "önlenebilecek ve önlenmesi gereken bir sorun" olduğunu belirtti.

McConnell, "Kanıtlar, insanların aç kalacağını, gıda depolarının aşırı yüklenebileceğini ve gereksiz acılar yaşanacağını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetimin SNAP'a sadece kısmi finansman sağlama kararının pratik sonuçlarını dikkate almadığını belirten McConnell, "SNAP ödemelerinin kısmi olarak yapılmasının uzun bir gecikmeye yol açacağını biliyorlardı ve bu yardımlara bağımlı kişilerin uğrayacağı zararları dikkate almadılar." ifadesini kullandı.

ABD'de SNAP yardımlarından yaklaşık 42 milyon kişinin faydalandığı belirtiliyor ancak ülke nüfusunun yaklaşık 8'de 1'ine tekabül eden 42 milyon Amerikalının bu ödemeleri kısa sürede alması mümkün görünmüyor.

Trump yönetimi, karara itiraz etti

Trump yönetimi, mahkemenin SNAP kapsamında kasım ayı ödemelerinin yapılmasına ilişkin kararına itiraz etti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Hükümetin kapalı olduğu bir dönemde federal mahkemenin Başkan'a durumu nasıl değerlendirmesi gerektiğini söylemesi mümkün değil." dedi.

Kararı "absürt" olarak nitelendiren Vance, "Demokratların hükümeti yeniden açmasını istiyoruz, böylece SNAP'a fon sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Trump'ın SNAP'e ilişkin açıklamaları

ABD Başkanı Trump, 4 Kasım'da Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda düşük gelirli kesimlere yönelik gıda yardımlarını ancak Demokratların hükümetin açılması yönünde oy kullanmasından sonra yeniden başlatacaklarını belirtmişti.

Hükümetin bir ayı aşkın süredir kapalı olmasından Demokratları sorumlu tutan Trump, hükümetin açılmaması halinde ülkedeki milyonlarca düşük gelirlinin faydalandığı "Ek Beslenme Yardım Programı'na (SNAP)" devam etmeyeceklerini açıklamıştı.

Trump, eski Joe Biden yönetiminin SNAP programını genişlettiğini, bu yardımların sadece ihtiyaç sahiplerine değil isteyen herkese dağıtıldığını savunmuştu.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
500
