ABD Federal Hükümeti Çalışan Sayısını Azaltmaya Hazırlanıyor

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, 1 Ekim'de yaşanabilecek olası bir hükümet kapanması öncesinde federal kurumlara, çalışan sayısının azaltılmasına yönelik planlar hazırlamaları talimatı verdi.

CNN'in haberine göre, Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB), federal kurumlara gönderdiği bilgilendirmede, fon kesintisi halinde yasal olarak devam ettirilmesi gerekmeyen programlarda çalışanlara konuya dair bildirim yapılması gerektiğini belirtti.

OMB'nin bilgi notunda, "Fonları kesilen ve başka şekilde finanse edilmeyen federal programlar artık yasal olarak yürütülmek zorunda değildir." ifadesine yer verildi.

Notta, Kongre'nin 2026 mali yıl bütçesini onaylamasının ardından planların revize edileceği ve yalnızca yasal olarak zorunlu temel fonksiyonlar için gerekli personelin tutulacağı ifade edildi.

Kongre'nin önceki yıllarda geçici bütçeyi kabul ettiği ancak bu yıl durumun farklı olabileceği vurgulanan notta, federal kurumlara, çalışan sayısının azaltılmasına yönelik planlar hazırlamaları talimatı gönderildi.

Geçen hafta, Temsilciler Meclisi, mevcut harcamaları 21 Kasım'a kadar uzatacak geçici bütçe tasarısını kabul ederken OMB'nin notunda Demokratların Senato'da ise tasarıyı engellediği ileri sürüldü.

"Demokratların Kongre'de kapanmayı tetiklemeyeceğini ve bu adımların atılmasının gerekmeyeceğini umuyoruz." ifadelerine yer verilen notta, Başkan Trump'ın geçici bütçeyi desteklediği ve 30 Eylül sonrası harcama kesintisinin yaşanmaması için Demokratların uzlaşmasını beklediği belirtildi.

Federal hükümetin "kapanması" ne demek?

ABD kanunlarına göre, Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümünü kapsayan bütçeyi zamanında onaylayamaz ise bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bir bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.