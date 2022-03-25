ABD, Fas, BAE ve Bahreyn Dışişleri Bakanları İsrail'de buluşacak

ABD, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn Dışişleri Bakanlarının 27-28 Mart'ta İsrail'de bir araya geleceği bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile dört ülkeden konuk bakanın, "tarihi bir zirve" kapsamında diplomatik görüşmelerde bulunacağı kaydedildi.

BAE, Bahreyn ve Fas, 2020'de İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada da Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 26-30 Mart'ta İsrail, Batı Şeria, Fas ve Cezayir'e seyahat edeceğini duyurulmuştu.

Blinken'ın ziyaretleri kapsamında, İran ile nükleer anlaşma başta olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin meselesi ve İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme dahil birçok bölgesel konu hakkında temaslarda bulunacağı belirtilmişti.