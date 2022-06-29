ABD Evrensel Grip Aşısının Denemelerine Başladı

LOS ANGELES, 28 Haziran (Xinhua) - ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Bethesda'da bulunan ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) Salı günü yaptığı açıklamada, yeni bir grip aşısının 1. aşama klinik denemesinin NIH Klinik Merkezi'nde sağlıklı yetişkin gönüllülerin aşılanmasıyla başladığını duyurdu.

NIH'ye göre, plasebo kontrollü deneme, aday aşı BPL-1357'nin güvenliğini ve bağışıklık tepkilerini harekete geçirme yeteneğini test edecek. Aşı adayı, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ndeki (NIAID) araştırmacılar tarafından geliştirildi. Denemeye 18 ila 55 yaşları arasında bulunan 100 kişi katılabilecek. NIAID Direktörü Anthony S. Fauci, "Pek çok çeşide sahip mevsimsel grip virüslerine ve ayrıca pandemi potansiyeline sahip olanlara karşı uzun süreli koruma sağlayabilen grip aşıları, paha biçilmez bir halk sağlığı aracı olabilir" dedi. Fauci, "Bu klinik denemede test edilen BPL-1357 aday grip aşısı, klinik öncesi çalışmalarda çok iyi performans gösterdi ve insanlarda nasıl performans gösterdiğini öğrenmek için sabırsızlanıyoruz" diye ekledi.

Xinhua / Güncel