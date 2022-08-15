ABD, Eş-Şebab'a düzenlediği hava saldırısında 13 militanı etkisiz hale getirdi ABD'nin Somali'de Eş-Şebab'a karşı düzenlediği hava saldırısında, 13 terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. ABD'nin Somali'de Eş-Şebab'a karşı düzenlediği hava saldırısında, 13 terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Somali ordusu yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hiran bölgesinde yapılan hava saldırısında 13 terör örgütü üyesinin öldüğünü belirtti. ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), saldırıya ilişkin açıklama yapmazken geçen hafta başında düzenlenen saldırılarda 4 militanın öldürüldüğünü duyurmuştu. Ülkenin güney ve orta kesiminde bazı kasaba ve köyleri elinde bulunduran Eş-Şebab, 2000'li yılların ortalarından bu yana Mogadişu'da kurulan hükümeti yıkmaya çalışıyor. Örgüt, şehirlerde sık sık güvenlik görevlilerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor. Güncel AA / Tufan Aktaş Tam Gemi Şok Denemeleri Somali Güncel Haberler

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