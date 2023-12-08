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ABD, Erdoğan-Miçotakis görüşmesini memnuniyetle karşıladı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında gerçekleşen görüşmeyi memnuniyetle karşıladığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında gerçekleşen görüşmeyi memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığından bir sözcünün AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasındaki görüşmeyi çok büyük bir memnuniyetle karşıladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "ABD, Yunanistan ve Türkiye'nin bölgede barış, güvenlik ve refahın artırılması konusunda birlikte çalışması için her düzeyde ikili görüşmeleri desteklemektedir." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Atina'yı ziyaret ederek Miçotakis ile Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kapsamında anlaşmalar imzalamıştı.

İki ülke lideri düzenledikleri ortak basın toplantısında, diyalog ve işbirliğini ilerletme mesajı vermişti.

Kaynak: AA / Güncel

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