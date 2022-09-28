Bir bu eksikti! ABD, Erbil'e yönelen İran'ın İHA'sını düşürdü
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Rusya ve Ukrayna, Ermenistan- Azerbaycan ve Türkiye- Yunanistan gerginliği devam ederken, bir haber de ABD-İran hattından geldi. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Erbil'e yönelen İran'a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığından İran'ın, Irak'ın kuzeyine saldırısı ve düşürülen İHA'ya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Saat 14.10'da ABD güçleri Erbil'e yönelen İran'a ait insanız hava aracını düşürdü." ifadeleri kullanılırken, bu İHA'nın ayrıca ABD Merkez Kuvvetlerine yönelik risk oluşturduğu kaydedildi.
SALDIRIYI KINADILAR
Öte yandan açıklamada, İran Devrim Muhafızları'nın Irak'ın Erbil kentine saldırısı kınandı. Açıklamada, bu tür saldırıların bölgenin güvenlik ve istikrarını hedef aldığı vurgulandı.
KARARGALARA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ
İran, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlemiş, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci, İran'ın saldırısında 7 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını bildirmişti.