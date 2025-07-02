ABD, Ekvadorlu Belgesiz Göçmenleri Sınır Dışı Ediyor

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Ekvador Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 2025'in ilk yarısında 3,977 Ekvadorlu belgesiz göçmeni sınır dışı ettiğini duyurdu. ABD Büyükelçiliği, yasadışı giriş yapanların bu uygulamadan etkilendiğini belirtti. Ekvador hükümeti ise geri gönderilenlere maddi destek sağlıyor.

KİTO, 2 Temmuz (Xinhua) -- Ekvador Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 2025'in ilk yarısında Ekvadorlu 3,977 belgesiz göçmeni sınır dışı ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan salı günü yapılan açıklamada pazartesi günü ABD'ye ait bir askeri uçakla ülkenin güneybatı kıyısındaki Guayaquil kentine getirilen 38 Ekvadorlunun da söz konusu rakama dahil olduğu belirtildi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada pazartesi günkü sınır dışı işlemini teyit eden ABD Büyükelçiliği, ABD göçmenlik yasalarının uygulandığını ve yasadışı giriş yapanların sınır dışı edildiğini ifade etti.

Bakanlığın verilerine göre son gelenler hariç 30 Haziran itibarıyla 46 uçak seferiyle 3.939 Ekvadorlu sınır dışı edilmiş durumda. ABD, 2019'dan 2025 yılına kadar 451 uçak seferiyle 51.107 Ekvadorlu'yu sınır dışı etti. 28 Ocak 2025'ten itibaren sınır dışı işlemleri askeri uçaklarla yapıldı.

Ekvador hükümeti ise ülkeye geri gönderilenlere, ülkede uygulanan asgari ücrete eşdeğer 470 ABD doları tutarında aylık yardım yapıyor. Üç aya kadar yapılan maddi desteğin yanı sıra bu kişilerin yeniden entegrasyonunu desteklemek üzere iş eğitimi, eğitim fırsatları ve burs programları da sağlanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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