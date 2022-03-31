ABD Ekonomisi Son Çeyrekte Yüzde 6,9 Büyüdü - Haberler

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ABD Ekonomisi Son Çeyrekte Yüzde 6,9 Büyüdü

DailyMotion.com - Güncel
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Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ABD ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 6,9'luk bir oranla güçlü bir büyüme kaydetti.

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ABD ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 6,9'luk bir oranla güçlü bir büyüme kaydetti. Gallup'un anketine göre Amerika'da önceki yıllara kıyasla daha fazla sayıda kişi enerji maliyeti konusunda endişeli. ABD ekonomisinden ayrıntıları Begüm Dönmez Ersöz aktarıyor

DailyMotion.com / Güncel

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