ABD Eğitim Bakanlığı, Michigan Üniversitesi'ne Yabancı Fon Soruşturması Başlattı

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ABD Eğitim Bakanlığı, Michigan Üniversitesi'nin yabancı fon beyanlarındaki eksik ve hatalı raporlama nedeniyle soruşturma başlattı. Bakanlık, üniversiteden kapsamlı bir döküm talep etti.

ABD Eğitim Bakanlığı, yabancı fonlara ilişkin beyanların "eksik ve hatalı" doldurulması nedeniyle Michigan Üniversitesine yönelik soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, üniversitenin on milyonlarca dolarlık yabancı fonu geç ve yanlış şekilde raporladığı, bazı fon kaynaklarının "hükümet dışı kuruluş" olarak tanımlandığı ancak bunların çoğunun doğrudan yabancı hükümetlere bağlı olduğu belirtildi.

Bu nedenle, Michigan Üniversitesine yabancı fon beyanlarındaki eksikler nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, üniversitenin hem ahlaki hem de yasal olarak yabancı ortaklıklarını açıkça beyan etme yükümlülüğü olduğu hatırlatıldı.

Bakanlık, üniversiteden yabancı fonlarla ilgili vergi belgelerinin, tüm yabancı hediyelerin, hibe ve sözleşmelerin listesini içeren kapsamlı bir dökümü 30 gün içinde sunmasını talep etti.

Ayrıca açıklamada, haziranda üniversiteyle bağlantılı 2 Çinli bilim insanının biyolojik materyalleri ABD'ye kaçak yollarla sokmakla suçlanmasının üniversitenin "sabotaja karşı savunmasız kaldığını ortaya koyduğu" kaydedildi.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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