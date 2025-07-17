ABD, Duhok'taki İHA Saldırılarını Kınadı

ABD, Irak'ın Duhok kentindeki petrol sahalarına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını şiddetle kınadı.

Abd Dışişleri Bakanlığı, Duhok'taki petrol sahalarının hedef alındığı saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 14 Temmuz'dan bu yana düzenlenen İHA saldırılarının şiddetle kınandığı bildirildi.

Saldırılarda "Irak'ın geleceğine yatırım yapan uluslararası şirketlerin hedef alındığı" belirtilen açıklamada, "Saldırılar, Irak'ın istikrarını ve ekonomisinin geleceğini tehlikeye atmaktadır." ifadesine yer verildi.

Duhok'ta aralarında Hunt petrol sahasının da olduğu birden fazla petrol sahasına bomba yüklü İHA saldırıları düzenlendiği bildirilmiş, saldırılarda can kaybı olmadığı açıklanmıştı.