ABD Donanmasına Ait Gemi Gazze Şeridi Açıklarına Demir Attı

ABD donanmasına ait bir geminin dün gece saatlerinde Gazze Şeridi açıklarına demir attığı belirtildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ABD donanmasına ait bir gemi, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Gazze Vadisi açıklarına demirledi.

ABD daha önce yaptığı açıklamalarda söz konusu geminin Gazze kıyısında inşa edilmesi planlanan yüzer liman projesinde faaliyet göstereceğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Mart'ta ordusunu, Gazze'ye yardımların girişi için sahile geçici liman inşa etmek üzere görevlendirdiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, 24 Nisan'da New York'taki BM binasında gazetecilere yaptığı açıklamada Gazze'ye deniz koridoruyla yardımın kara yolundan yardımın yerine geçemeyeceğini, ancak ilave destek sağlayabileceğini ifade etmişti.

Kaag, "Gazze'ye deniz koridoruyla yardım, kara yolundan yardımın yerine geçemez." diyerek, deniz yoluyla yardımın sadece ilave destek sağlayabileceğini dile getirmişti.