Haberler

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle bir gemiyi hedef aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir gemiye saldırı düzenledi. Saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi. Bu durum, ABD ordusunun uyuşturucu kaçakçısı oldukları öne sürülen teknelere yönelik saldırılarının 'yargısız infaz' tartışmalarını yeniden alevlendirmesine neden oldu.

ABD, Doğu Pasifik'te daha önce belirlenmiş uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı eylemini yürüttüğü iddiasıyla bir gemiyi vurdu.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla, Doğu Pasifik'te daha önce belirlenmiş uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı eylemini yürüttüğü gerekçesiyle bir gemiye saldırı düzenlendiği belirtildi.

İstihbarat bulgularının geminin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı kaydedilen açıklamada, saldırı sonucu iki kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

Paylaşımda ayrıca söz konusu saldırıya ilişkin görüntüler yer aldı.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında

MİT'ten casus avı! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, uyuşturucu testi sonucunu paylaştı

Sessizliğini günler sonra bozdu, uyuşturucu testi sonucunu paylaştı
Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı

Senin gibi anne olmaz olsun! Görüntüyü veren kanal da hedefte
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı

Küçücük çocuğu bu hale getirdiler! Çok sayıda tutuklama var
SGK ve BDDK'ya kritik atamalar

Gece yarısı iki kritik kuruma atama
Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, uyuşturucu testi sonucunu paylaştı

Sessizliğini günler sonra bozdu, uyuşturucu testi sonucunu paylaştı
Bilal Erdoğan'dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik

Bilal Erdoğan'dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı