ABD Dışişleri'nden Kongre'ye F-16 Mektubu - Haberler

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ABD Dışişleri'nden Kongre'ye F-16 Mektubu

DailyMotion.com - Güncel
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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye bir mektup göndererek, Biden yönetiminin Türkiye'ye potansiyel F-16 savaş uçağı satışının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağına ve aynı zamanda NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğine inandığını bildirdiği öne sürüldü.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye bir mektup göndererek, Biden yönetiminin Türkiye'ye potansiyel F-16 savaş uçağı satışının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağına ve aynı zamanda NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğine inandığını bildirdiği öne sürüldü. İddia Reuters haber ajansında yer aldı. VOA Türkçe'nin sorusuna yazılı yanıt veren Dışişleri Bakanlığı, haberle ilgili yorum yapmadı.

DailyMotion.com / Güncel

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