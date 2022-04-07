ABD Dışişleri'nden Kongre'ye F-16 Mektubu

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye bir mektup göndererek, Biden yönetiminin Türkiye'ye potansiyel F-16 savaş uçağı satışının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağına ve aynı zamanda NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğine inandığını bildirdiği öne sürüldü. İddia Reuters haber ajansında yer aldı. VOA Türkçe'nin sorusuna yazılı yanıt veren Dışişleri Bakanlığı, haberle ilgili yorum yapmadı.

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

DailyMotion.com / Güncel