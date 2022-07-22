ABD Dışişleri Müsteşarı Nuland, Türkiye'nin aracılık ettiği Ukrayna tahıl sevkiyatı anlaşmasının, izleme ve sevkiyat kanalları bakımından çok iyi...
AA - Kasım İleri - Güncel
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ABD Dışişleri Müsteşarı Nuland, Türkiye'nin aracılık ettiği Ukrayna tahıl sevkiyatı anlaşmasının, izleme ve sevkiyat kanalları bakımından çok iyi yapılandırılmış olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Müsteşarı Nuland, Türkiye'nin aracılık ettiği Ukrayna tahıl sevkiyatı anlaşmasının, izleme ve sevkiyat kanalları bakımından çok iyi yapılandırılmış olduğunu söyledi.
AA / Kasım İleri - Güncel