ABD Dışişleri Müsteşarı Nuland, Türkiye'nin aracılık ettiği Ukrayna tahıl sevkiyatı anlaşmasının, izleme ve sevkiyat kanalları bakımından çok iyi... - Haberler

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ABD Dışişleri Müsteşarı Nuland, Türkiye'nin aracılık ettiği Ukrayna tahıl sevkiyatı anlaşmasının, izleme ve sevkiyat kanalları bakımından çok iyi...

AA - Kasım İleri - Güncel
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ABD Dışişleri Müsteşarı Nuland, Türkiye'nin aracılık ettiği Ukrayna tahıl sevkiyatı anlaşmasının, izleme ve sevkiyat kanalları bakımından çok iyi...

ABD Dışişleri Müsteşarı Nuland, Türkiye'nin aracılık ettiği Ukrayna tahıl sevkiyatı anlaşmasının, izleme ve sevkiyat kanalları bakımından çok iyi yapılandırılmış olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Müsteşarı Nuland, Türkiye'nin aracılık ettiği Ukrayna tahıl sevkiyatı anlaşmasının, izleme ve sevkiyat kanalları bakımından çok iyi yapılandırılmış olduğunu söyledi.

AA / Kasım İleri - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Dışişleri Müsteşarı Ukrayna Türkiye Güncel Haberler

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