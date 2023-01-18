ABD Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile oldukça yapıcı bir ilişkimiz var. Türkiye'ye, günümüzün en acil sorunlarının birçoğunun ele alınmasında... Güncel Haberler ABD Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile oldukça yapıcı bir ilişkimiz var. Türkiye'ye, günümüzün en acil sorunlarının birçoğunun ele alınmasında oynadığı rol için minnettarız." ABD Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile oldukça yapıcı bir ilişkimiz var. Türkiye'ye, günümüzün en acil sorunlarının birçoğunun ele alınmasında oynadığı rol için minnettarız." Kaynak: AA / Güncel ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye Güncel Haberler

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