ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsüne Ermeni lobisi yöneticisinin tartışma yaratan paylaşımı soruldu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'deki en büyük Ermeni lobisi Amerika Ermeni Ulusal Komitesinin (ANCA) Washington yöneticisi Aram Suren Hamparyan'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı hedef alan paylaşımlarına ilişkin "Seçilmiş hükümetleri devirmeye yönelik her türlü...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'deki en büyük Ermeni lobisi Amerika Ermeni Ulusal Komitesinin (ANCA) Washington yöneticisi Aram Suren Hamparyan'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı hedef alan paylaşımlarına ilişkin "Seçilmiş hükümetleri devirmeye yönelik her türlü girişimi her zaman kınadık." dedi.

Miller, düzenlediği basın toplantısında AA muhabirinin, "ABD yasaları, önde gelen bir lobicilik örgütünün, potansiyel olarak yabancı bir hükümetin devrilmesini ve bu amaçla silahlı güç kullanılmasını destekleyen eylemlere girişmesine izin veriyor mu?" sorusunu yanıtladı.

Söz konusu sosyal medya paylaşımını görmediğini ifade eden Miller, kürsüde ilk kez duyduğu bir konu hakkında yorum yapmakta her zaman tereddüt ettiğini kaydetti.

Miller, konunun ne olduğunu "tam olarak" anlaması gerektiğini vurgularken, "Ancak genel olarak şunu söyleyebilirim ki, hükümet yetkililerine yönelik tehditleri ya da yasal yollarla seçilmiş hükümetleri devirmeye yönelik her türlü girişimi her zaman kınadık." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Hamparyan, sosyal medya platformu Facebook'tan yaptığı paylaşımda, "Yıllar sonra henüz doğmamış çocuklar dedelerine soracaklar: 'Babig, Artsakh saldırıya uğradığında ne yaptın? Vatanımızı savundun mu? Halkımızı savundun mu? Bugün sağlam ikramiye toplayan birçok polis, utanç içinde önlerine bakıp bir yalan mırıldanacak ya da itiraf edecek: 'Nikol Paşinyan'ı kendi halkına karşı savundum'." ifadelerini kullanmıştı.

Başka bir paylaşımında da Hamparyan, Paşinyan'ın korumalarına "cüzdanını düşünmekten çok kalbinin sesini dinleyerek hareket etmesi çağrısı" yaparak, "Paşinyan'ı koruyan bir Ermeni'nin maaş çekinden çok ruhuna değer verdiği an." ifadelerine yer vermişti.

Hamparyan'ın paylaşımları bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından "suikast çağrısı" olarak yorumlanmıştı.

Ermenistan'da dün gece iktidarı zorla ele geçirme teşebbüsü ve Başbakan ile hükümet üyelerine suikast iddiasıyla 8 kişi gözaltına alınmıştı.

ANCA'nın sicili

ANCA, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının ABD'nin tamamında resmen tanınması ve mümkünse Türkiye'ye yaptırım uygulanması gibi çabaları yürüten Türkiye karşıtı kuruluşların en başında yer alıyor.

ANCA'nın sadece bir lobi kuruluşu olmadığı, özellikle ABD'de faaliyet gösteren Ermeni terör örgütleri ve teröristlere sahip çıktığı biliniyor.

Kuruluşla 1970'lerden itibaren iltisaklı olan Murad Topalyan, ANCA Başkanlığı görevindeyken 1999'da "terörizm" suçlamasıyla tutuklandı ve yargılanması sonucu hapis cezasına çarptırıldı.

Bu arada, ANCA, yakın tarihte de Ermeni terör örgütlerine desteğini sürdürdü.

ANCA, Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı 1982'de şehit eden Ermeni terörist Hampig Sasunyan'ın serbest bırakılması amacıyla yoğun çaba harcadı.

California Valisi Gavin Newsom, 10 Mart 2021'de Sasunyan'ın serbest kalması için verdiği kararı doğrudan ANCA'ya bildirdi.

ANCA Batı Yakası Başkanı Nora Hovsepyan, bu karara ilişkin açıklamasında, "Karardan dolayı Vali Newsom'a minnettarız." ifadesini kullandı.