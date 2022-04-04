Ned Price: "Kremlin, hepimizin açıkça görebildiklerini temelsiz ve utanmaz bir şekilde inkar etti"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD'nin Ukrayna'daki savaş suçlarına dair kanıtları toplamak ve analiz etmek için oluşturulacak çok uluslu bir savcı ekibi desteklediğini açıklarken, "Kremlin, hepimizin açıkça görebildiklerini temelsiz ve utanmaz bir şekilde inkar etti" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'da işlediği savaş suçlarının belgelenmesi için ABD, çok uluslu bir savcı ekibinin oluşturulmasını destekliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukraynalı yetkililerin talebi üzerine Ukrayna'daki savaş suçlarına dair kanıt toplamak, korumak ve analiz etmek için bölgeye gidecek olan çok uluslu bir savcı ekibini desteklediğini aktardı.

Price, Ukrayna'daki zulümlerin sorumlularının da kendilerine emir verenler gibi hesap vermeleri gerektiğini ifade ederek, ABD'nin elindeki raporlara dayanarak Ukrayna'da yaşanan vahşeti askerlerin tek başına yapmadığını, bu vahşetin daha geniş ve rahatsız edici bir şekilde yapıldığını öne sürdü.

Price, "Rus güçleri son birkaç gün içinde geri çekilirken, dünya Kremlin'in Bucha ve Kiev yakınlarındaki diğer şehirlerdeki vahşetinin korkunç görüntüleri karşısında şok oldu. Çoğu elleri bağlı olan sivil, görünüşe göre sokaklarda, diğerleri ise toplu mezarlarda infaz edildi" dedi.

"İŞKENCE, TECAVÜZ VE SİVİLLERİN AİLELERİYLE BİRLİKTE İNFAZ EDİLDİĞİNE DAİR GÜVENİLİR RAPORLAR GÖRÜYORUZ"

"İşkence, tecavüz ve sivillerin aileleriyle birlikte infaz edildiğine dair güvenilir raporlar görüyoruz" ifadelerini kullanan Price, "Putin'in güçlerinin daha fazla sivili yaralamak için hedeflerinde başarısız olduktan sonra geri çekilirken harap olmuş bölgelerde istikrarı ve toparlanmayı yavaşlatmak için geride bıraktığı kara mayınları ve bubi tuzaklarına dair raporlar ve görüntüler var" dedi.

"KREMLİN, HEPİMİZİN AÇIKÇA GÖREBİLDİKLERİNİ TEMELSİZ VE UTANMAZ BİR ŞEKİLDE İNKAR ETTİ"

Price, "Kremlin, başkalarını kendi iğrenç eylemleriyle suçlama konusundaki uzun geçmişine uygun olarak, Bucha'da ve Kiev bölgesinin kurtarılmış kasabalarında hepimizin açıkça görebildiklerini temelsiz ve utanmaz bir şekilde inkar etti" dedi.

(İHA)