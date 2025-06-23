ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Yurtdışındaki Vatandaşlara Güvenlik Uyarısı

WASHİNGTON, 23 Haziran (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanlığı, yurtdışındaki ABD vatandaşlarına yönelik dünya çapında güvenlik uyarısı yayımlayarak daha dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde pazar günü yayımlanan uyarıda, "İsrail ve İran arasındaki çatışma, Ortadoğu'da seyahatlerin aksamasına ve hava sahasının periyodik olarak kapatılmasına neden olmuştur" denildi.

Uyarıda, "Yurtdışındaki ABD vatandaşlarına ve ülkenin çıkarlarına karşı gösteriler düzenlenebilir. Dışişleri Bakanlığı, tüm dünyadaki ABD vatandaşlarına daha dikkatli olmalarını tavsiye etmektedir" ifadesi yer aldı.

ABD, cumartesi günü İran'daki üç önemli nükleer tesisi vurmuş, İran'ın nükleer programını yok ettiğini iddia etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi gecesi geç saatlerde yaptığı açıklamada İran'ın ABD'ye karşı herhangi bir misilleme yapması halinde çok daha büyük bir güçle karşılık verileceği uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı geçen hafta silahlı çatışma, terör ve iç karışıklık nedeniyle ABD'li vatandaşlara İsrail, Gazze ve Batı Şeria'ya seyahat etmemeleri uyarısında bulunmuştu.