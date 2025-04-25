ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Yardım Engelleme İddiasına Yanıt

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, ABD'nin Gazze'ye yardımların engellenmesini desteklediği yönündeki açıklamalarına katılmadığını belirtti.

Bruce, günlük basın toplantısında, gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevaplandırdı.

İsrail'in insani yardımların Gazze'ye geçişine engel olmasına ABD'nin de destek verdiği iddiasına katılmadığını söyleyen Bruce, Ben-Gvir'in bu yöndeki açıklamasını "kendi kendine söylediği, doğrulanmamış veya tartışılmamış bir şey" şeklinde nitelendirdi.

Tammy Bruce, bu iddianın, Başkan Donald Trump yönetimindeki hükümetin yaklaşık 100 gündür Gazze'de ateşkes ve bölgeye yardımların ulaştırılması için yaptığı çalışmalarla "tamamen çeliştiğini" dile getirdi.

İsrailli Bakan'ın ifadesini, "tek bir kişinin yorumu" olarak değerlendiren Sözcü Bruce, "Ama yapacağım şey, kesinlikle İsrail'e olan desteğimizi, Gazze'de daha iyi bir çerçeve oluşturma, katliamı durdurma, yardım ve gıdaya ulaşma taahhüdümüzü yinelemek olacak." ifadelerini kullandı.

Bruce, ABD'nin, Gazze'de ateşkesin tekrar sağlanması için çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, 23 Nisan'da ABD'de görüştüğü Cumhuriyetçi Parti yetkililerinin Gazze Şeridi'ndeki gıda ve yardım depolarının bombalanması gerektiği konusunda kendisini desteklediklerini iddia etmişti.

İran'la nükleer görüşmelerinin üçüncü turu Umman'da yapılacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, Washington ile Tahran yönetimleri arasında bir sonraki nükleer görüşmelerin, 26 Nisan'da Umman'da yapılacağını doğruladı.

Bruce, Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Direktörü Michael Anton'un söz konusu görüşmelerde, ABD teknik heyetine başkanlık edeceğini ve Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da bu görüşmelerde hazır bulunacağını belirtti.

Üçüncü tur görüşmelerle ilgili "Kabul edilebilir olan ve olmayan şeyler konusunda çok net bir çizgi var. Kabul edilemez olan şey nükleer silaha sahip olmaktır." diyen Bruce, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA) bir ekibin, bu hafta İran'ı ziyaret etmesinin beklendiği bilgisini paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün İran'ın "uranyum zenginleştirmekten vazgeçmeyi" kabul etmesi halinde sivil nükleer programa sahip olabileceğini söylemişti.

?İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından Umman'da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

Taraflar, 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yeniden Umman'ın aracılığında bir araya gelmişti. Hem İran hem de ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

İran ile ABD, 26 Nisan'da Umman'da hem uzmanlar düzeyinde teknik görüşmeler yapacak hem de üçüncü tur üst düzey müzakerelere devam edecek.