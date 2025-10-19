ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Hamas Uyarısı: Ateşkes İhlali Olabilir

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de yürürlükte olan barış anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Hamas'ın ateşkesi ihlal etmeye hazırlandığına dair "güvenilir raporlar" aldıklarını ve bunları garantör ülkelere bildirdiklerini duyurdu. Açıklamada, " Hamas bu saldırıyı gerçekleştirirse, Gazze halkını korumak ve ateşkesin bütünlüğünü korumak için önlemler alınacaktır" denildi.

Bakanlık açıklamasında, "Amerika Birleşik Devletleri, Gazze barış anlaşmasının garantör ülkelerine, Hamas'ın Gazze halkına karşı ateşkes ihlali yapacağına dair güvenilir raporlar olduğunu bildirmiştir. Filistinli sivillere yönelik bu planlanan saldırı, ateşkes anlaşmasının doğrudan ve ciddi bir ihlali anlamına gelir ve arabuluculuk çabalarıyla elde edilen önemli ilerlemeleri baltalar. Garantörler, Hamas'ın ateşkes şartları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etmektedir. Hamas bu saldırıyı gerçekleştirirse, Gazze halkını korumak ve ateşkesin bütünlüğünü korumak için önlemler alınacaktır. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer garantörler, sivillerin güvenliğini sağlamak, bölgede sükuneti korumak ve Gazze halkı ile bölge genelinde barış ve refahı ilerletmek konusundaki kararlılığımızı sürdürmekteyiz" denildi.