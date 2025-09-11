ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Göçmenlere Uyarı: Şiddeti Yücelten Paylaşım Yapmayın

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkede bulunan göçmenlere, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesini öven paylaşımlarda bulunmamaları, aksi durumda yasal tedbirlere maruz kalacakları uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, ABD merkezli X şirketine ait platformdan yaptığı paylaşımda, ABD'de yaşayan göçmenlere Kirk konusunda ikaz etti.

Landau, "Dün, önde gelen bir siyasi figürün korkunç suikastının ardından, şiddeti ve nefreti yücelten yabancıların ülkemizde hoş karşılanmayacaklarını vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.???????

Kirk'ün öldürülmesini sosyal medyada öven kişilerle ilgili yasal işlemlerin yapılması konusunda ilgili makamlara bilgi verdiklerini de kaydeden Landau, siyasi şiddetin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Landau'nun paylaşımı, Filistin lehinde paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle vizeleri iptal edilerek sınır dışı edilen göçmenlerin durumunu akıllara getirirken, Amerikan medyası ???????Kirk ile ilgili paylaşım yapan göçmenlerin de benzer bir durumla karşı karşıya kalabileceği yorumunu yaptı.

Charlie Kirk'in öldürülmesi

ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğramıştı.

Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi olmuştu.

Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD medyasındaki bazı haberlerde, bir zanlının gözaltına alındığı iddiaları yer almış, ancak kısa süre sonra söz konusu kişinin saldırının şüphelisi olmadığı açıklanmıştı.

ABD'deki üniversite kampüslerinde öğrencilere muhafazakar fikirler yayan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu.

Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi sayesinde Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasına sağladığı katkıyla biliniyordu.

ABD'deki Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerde etkin olan Kirk aynı zamanda İsrail'e verdiği güçlü destekle de tanınıyordu.

Saldırıya ilişkin açıklamasında Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aktivist için "dua ettiğini" belirtmişti.