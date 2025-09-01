ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki Deprem İçin Taziye Mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan depremin ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın Güney ve Orta Asya İşleri Bürosunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Afganistan'ın doğu bölgesini vuran ve çok sayıda can kaybına yol açan ölümcül deprem haberini üzüntüyle öğrendik. Bu zor dönemde Afgan halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Afganistan'ın Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 800'den fazla kişinin öldüğü, 2 bin 500'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Afganistan Enformasyon Bakanlığından bir yetkili de gece saatlerinde meydana gelen deprem hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden en çok etkilenen bölgelerin Kunar vilayetinde yer aldığını, yolların toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapandığını belirterek, arama kurtarma çalışmalarının helikopterlerle yürütüldüğünü söylemişti.