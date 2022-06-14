ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, Filistin'de - Haberler

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ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, Filistin'de

AA - Güncel
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ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bir araya gelmesi Görüşmeden detaylar RAMALLAH - ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Filistin'in Ramallah kentinde Filistin...

Abd Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bir araya gelmesi

Görüşmeden detaylar RAMALLAH - ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Filistin'in Ramallah kentinde Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bir araya geldi.

AA / Güncel

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