Üye Girişi
Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistinlilere yönelik kıyafetsiz dolaştırma olayını kınadı

Güncelleme:
Abone Ol

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin Gazze'de ele geçirdiği Filistinlileri kıyafetsiz dolaştırmasını kınadı ve böyle bir olayın bir daha yaşanmaması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, konuyla ilgili İsrailli yetkililerle görüşüldüğünü ve bu tür uygulamaların durdurulacağının açıklandığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin, Gazze'nin kuzeyinde ele geçirdiği Filistinlileri esir aldıktan sonra kıyafetsiz dolaştırmaları hadisesinin "bir daha yaşanmaması" gerektiği görüşünü paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Miller, konuyla ilgili İsrailli yetkililerle görüşüldüğünü, gözaltına alınan Gazzelilerin, "intihar yeleği giymedikleri ve silah taşımadıklarından emin olmak için" elbiselerinin çıkarıldığı yanıtı alındığını söyledi.

Bakanlık Sözcüsü, "Ancak bu fotoğrafların çekilmemesi ve yayımlanmaması gerektiğini bize açıkça ifade ettiler. ve bundan sonra böyle bir uygulama yapmayacaklarını, eğer arama yaparlarsa tutukluların kıyafetlerini derhal geri vereceklerini açıkça belirttiler. Bunlar atılması gereken uygun adımlardır." ifadelerine yer verdi.

Miller, İsrailli askerler, kendi güvenlikleri için böyle bir uygulama yapmaları gerektiğini düşünseler bile, sonrasında elbiselerinin "derhal iade edilmesinin" insani muameleye en uygun davranış olacağını vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kalıcı barış için "değişmesi gerektiğinden" bahsettiğinin hatırlatılması üzerine Miller, "bir süredir İsrail'in atması gerektiğini düşündükleri adımlar olduğunu açıkça ifade ettiklerini" kaydetti.

AA muhabirinin ABD ve İsrail yönetimi arasındaki anlaşmazlığa ilişkin sorusuna ise Miller, "Kendilerine (İsrail yönetimi) özel olarak ilettiğimiz ve dünyadaki diğer ülkelere iletmeye devam edeceğimiz husus, Filistin halkının meşru talepleri karşılanmadan bölgede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanamayacağıdır." yanıtını verdi.

Miller, bunun yalnızca "Filistin halkının çıkarına değil, İsrail halkının da uzun vadeli güvenlik çıkarlarına da uygun olduğuna inandıklarını" belirtti.

Biden, dün Washington'da düzenlenen bir bağış etkinliğinde, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin yaptığı saldırılardan dolayı dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını, bölgede kalıcı çözüm için Netanyahu'nun hükümetini "değiştirip güçlendirmesi" gerektiğini vurgulamıştı.

BM'deki Filistin oylamasından çıkan sonucu değerlendirdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, BM Genel Kurulunda düzenlenen oturumda Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısının ezici çoğunlukla kabul edilmesiyle ilgili, bunun İsrail için "ilk olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

Miller, "Bunun, İsrail'in BM'deki oylamalarda iyi bir performans sergilemediği ilk durum olmadığını söyleyebilirim. Ancak bu oylamadan çıkarabileceğiniz sonuç, dünyanın bu çatışmanın sona ermesini istediğidir ki bu bizim de paylaştığımız bir hedeftir." dedi.

Sözcü Miller, "Bu çatışmanın sona ermesini istiyoruz, gereğinden bir gün daha uzun sürdüğünü görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

BM Genel Kurulunda dün düzenlenen Özel Acil Filistin oturumunda Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı, 10 "hayır" oyuna karşı 153 oyla kabul edilmişti.

Oylamada, ABD, Avusturya, Çekya, Guatemala, İsrail, Liberya, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine ve Paraguay "hayır" oyu kullanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

İnsan Hakları Dış Politika Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hafta sonu kar yağacak mı? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 16-17 Aralık hava durumu! MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 14 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari ücret ne zaman açıklanacak, netlik kazanacak 2024? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 2024 ÜÇ AYLAR: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi! Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor? Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir? Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title