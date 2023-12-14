ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistinlilere yönelik kıyafetsiz dolaştırma olayını kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin Gazze'de ele geçirdiği Filistinlileri kıyafetsiz dolaştırmasını kınadı ve böyle bir olayın bir daha yaşanmaması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, konuyla ilgili İsrailli yetkililerle görüşüldüğünü ve bu tür uygulamaların durdurulacağının açıklandığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin, Gazze'nin kuzeyinde ele geçirdiği Filistinlileri esir aldıktan sonra kıyafetsiz dolaştırmaları hadisesinin "bir daha yaşanmaması" gerektiği görüşünü paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Miller, konuyla ilgili İsrailli yetkililerle görüşüldüğünü, gözaltına alınan Gazzelilerin, "intihar yeleği giymedikleri ve silah taşımadıklarından emin olmak için" elbiselerinin çıkarıldığı yanıtı alındığını söyledi.

Bakanlık Sözcüsü, "Ancak bu fotoğrafların çekilmemesi ve yayımlanmaması gerektiğini bize açıkça ifade ettiler. ve bundan sonra böyle bir uygulama yapmayacaklarını, eğer arama yaparlarsa tutukluların kıyafetlerini derhal geri vereceklerini açıkça belirttiler. Bunlar atılması gereken uygun adımlardır." ifadelerine yer verdi.

Miller, İsrailli askerler, kendi güvenlikleri için böyle bir uygulama yapmaları gerektiğini düşünseler bile, sonrasında elbiselerinin "derhal iade edilmesinin" insani muameleye en uygun davranış olacağını vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kalıcı barış için "değişmesi gerektiğinden" bahsettiğinin hatırlatılması üzerine Miller, "bir süredir İsrail'in atması gerektiğini düşündükleri adımlar olduğunu açıkça ifade ettiklerini" kaydetti.

AA muhabirinin ABD ve İsrail yönetimi arasındaki anlaşmazlığa ilişkin sorusuna ise Miller, "Kendilerine (İsrail yönetimi) özel olarak ilettiğimiz ve dünyadaki diğer ülkelere iletmeye devam edeceğimiz husus, Filistin halkının meşru talepleri karşılanmadan bölgede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanamayacağıdır." yanıtını verdi.

Miller, bunun yalnızca "Filistin halkının çıkarına değil, İsrail halkının da uzun vadeli güvenlik çıkarlarına da uygun olduğuna inandıklarını" belirtti.

Biden, dün Washington'da düzenlenen bir bağış etkinliğinde, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin yaptığı saldırılardan dolayı dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını, bölgede kalıcı çözüm için Netanyahu'nun hükümetini "değiştirip güçlendirmesi" gerektiğini vurgulamıştı.

BM'deki Filistin oylamasından çıkan sonucu değerlendirdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, BM Genel Kurulunda düzenlenen oturumda Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısının ezici çoğunlukla kabul edilmesiyle ilgili, bunun İsrail için "ilk olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

Miller, "Bunun, İsrail'in BM'deki oylamalarda iyi bir performans sergilemediği ilk durum olmadığını söyleyebilirim. Ancak bu oylamadan çıkarabileceğiniz sonuç, dünyanın bu çatışmanın sona ermesini istediğidir ki bu bizim de paylaştığımız bir hedeftir." dedi.

Sözcü Miller, "Bu çatışmanın sona ermesini istiyoruz, gereğinden bir gün daha uzun sürdüğünü görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

BM Genel Kurulunda dün düzenlenen Özel Acil Filistin oturumunda Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı, 10 "hayır" oyuna karşı 153 oyla kabul edilmişti.

Oylamada, ABD, Avusturya, Çekya, Guatemala, İsrail, Liberya, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine ve Paraguay "hayır" oyu kullanmıştı.