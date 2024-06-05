ABD Dışişleri Bakanlığı Hamas'a baskı yapıyor

ABD Dışişleri Bakanlığının, ateşkesi kabul etmesi konusunda Hamas'a baskı amacıyla "eğer anlaşmayı kabul etmezsen sivil kayıpları devam eder" şeklindeki değerlendirmeleri tartışmalara neden olurken, bakanlık sözcüsü bu yorumun sadece "savaşın gidişatına ilişkin bir tespit" olduğu savunmasını yaptı.

Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sivillerle olası ateşkes süreci arasındaki bağlantıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Miller, "Hem ABD olarak hiçbir Filistinli sivilin ölmesini istemiyoruz diyorsunuz hem de eğer Hamas bu anlaşmayı imzalamazsa siviller ölmeye devam eder diyorsunuz, burada bir çelişki yok mu?" şeklindeki bir soruyu yanıtlarken zorlandı.

Kendilerinin sivil ölümlerini onaylamadıklarını ya da sivil kayıpları tasdik etmediklerini dile getiren Miller, "Bu sadece açık ve acı bir gerçeğin beyan edilmesidir, yoksa trajik sonuçların yaşanmasına destek verilmesi değildir." ifadesini kullandı.

Miller, sadece savaşın gidişatı dolayısıyla kayıpların yaşandığı sonuçların ortaya çıktığına atıf yaparak, en kısa zamanda varılacak bir ateşkes anlaşmasıyla yeni sivil kayıplarının önüne geçilebileceğini ifade etti.