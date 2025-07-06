ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Saldırının Sorumlusunu Hamas Olarak Belirtti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, bu sabah Gazze'deki yardım dağıtım merkezine yapılan saldırının sorumlusu olarak İsrail'i değil Hamas'ı işaret etti.

Bruce, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) merkezine yapılan saldırıdan Hamas'ı sorumlu tuttu.

Hamas'ın bu sabah, GHF merkezine saldırı düzenlediğini ifade eden Bruce, bu saldırıda, "ABD vatandaşı iki görevlinin yaralandığını" bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, "Gazzelilere yardım getiren insanlara yönelik bu şiddet eylemi, Hamas'ın ahlaksızlığını gözler önüne seriyor." ifadelerine yer verdi.

Yaralıların hızla iyileşmesi için dua ettiklerini belirten Bruce, hiçbir şeyin "bu cesur yardım görevlilerini durduramayacağı" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarıyla aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 55 Filistinliyi öldürürken, çok sayıda kişiyi de yaralamıştı.

Öte yandan Hamas, İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana yerinden edilmişlerin çadırları, yardım dağıtım noktalarında yiyecek almak için bekleyenler, evler ve barınma merkezlerine düzenlediği saldırılarının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, "soykırıma hız kesmeden devam ettiğinin bir göstergesi" olduğuna dair açıklamalarda bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, 4 Temmuz'da, yaklaşık bir aylık sürede Gazze'deki yardım merkezleri yakınlarında 613 Filistinlinin öldürüldüğünü, ölümlerin 509'unun ABD-İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) çevresinde gerçekleştiğini bildirmişti.