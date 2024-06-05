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ABD Dışişleri Bakanlığı: Gazetecilere Gazze'de görev yapma izni verilmeli

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ABD Dışişleri Bakanlığı, uluslararası gazetecilerin Gazze'de yaşananları tüm dünyaya aktarabilmek için Gazze'nin içinde görevlerini yapabilmeleri ve İsrail'in basın mensuplarına izin vermesi gerektiğini belirtti.

Abd Dışişleri Bakanlığı, uluslararası gazetecilerin Gazze'de yaşananları tüm dünyaya aktarabilmek için Gazze'nin içinde görevlerini yapabilmeleri ve İsrail'in basın mensuplarına izin vermesi gerektiğini belirtti.

Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde, Gazze'deki son durumu ve İsrail'in basın mensuplarına yönelik kısıtlamalarını değerlendirdi.

Miller, İsrail'in neden gazetecilerin Gazze Şeridi'nde görev yapmasını engellediği ve ABD'nin buna karşı ne yaptığıyla ilgili bir soru üzerine, ABD yönetimi olarak gazetecilerin Gazze'de güven içinde görevlerini yapabilmeleri gerektiğini düşündüklerini ve İsrail'e de bu konuyu birçok kez dile getirdiklerini söyledi.

Sözcü, "Gazetecilerin Gazze'nin içinde görev yapabilmeleri gerektiğini İsrailli üst düzey yetkililer nezdinde dile getirdik. Elbette güvenlik endişeleri var. Askeri operasyonları tehlikeye atmadan onların çalışabilmelerini sağlayacak kabiliyete sahip olmalısınız. (Gazze çevresinde) Görev yapan gazetecilerin görev yapmalarını destekliyoruz ve onlara Gazze içinde de izin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Miller, Gazze dahil dünyanın her yerinde görev yapan basın mensuplarının görevlerini güven içinde yapabilmesi gerektiğini ve bu faaliyetlerin kamuoyunun haber alabilmesi için çok değerli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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