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ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin Dışişleri Bakanı'nın basına konuşmasına izin vermedi

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin Washington temasları sırasında basına konuşmasına izin vermediğini açıkladı. Bakanlık, vize dosyalarının gizli olduğunu belirtirken, göç kanunu uyarınca kişilerin basına konuşmasını engelleyen bir kısıtlama olmadığını ifade etti.

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, bireysel vize dosyaları hakkında bilgi veremeyeceğini ancak ABD göç kanunu uyarınca kişilerin basına konuşmasını engelleyen hükümler bulunmadığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin Washington temasları sırasında açıklama yapmasına izin verilmemesine ilişkin AA muhabirine yazılı açıklamada bulundu.

Miller, "ABD hukuku uyarınca vize kayıtları gizlidir. Bu nedenle bireysel vize dosyalarının detaylarını paylaşamayız." ifadesini kullandı.

Diğer taraftan ABD göç kanunu uyarınca kişilerin basına konuşmasını engelleyen hükümler bulunmadığını belirten Miller, "Kişilerin basına konuşmasını engelleyecek bir kısıtlama da uygulamadık." ifadesine yer verdi.

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği ise ABD Dışişleri Bakanlığının bu açıklamasına ilişkin yorumlarının bulunmadığını kaydetti.

El-Maliki basın toplantısında söz almamıştı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Filistin Dışişleri Bakanı el-Maliki'ye yöneltilen bir sorunun ardından söz alarak "Sayın el-Maliki sorunuza vizesinin koşulları nedeniyle cevap veremiyor. Demek istediğim, ABD hükümeti, Sayın el-Maliki'nin (bu soruları) cevaplamasına izin vermeyecek şekilde ona kısıtlama getirdi. Kendisi basının sorularına cevap veremiyor ve basınla angaje olamıyor." demişti

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleri görüşmeler için bulundukları Washington'da Four Seasons Oteli'nde basın toplantısı düzenlemişti.

Kaynak: AA / Güncel

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