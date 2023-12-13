ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermeni ve Azerbaycanlı askeri tutukluların değişimini memnuniyetle karşıladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermeni ve Azerbaycanlı askeri tutukluların değişimini memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Bakanlık Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki tutuklu değişimine değindi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermeni ve Azerbaycanlı askeri tutukluların değişimini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki tutuklu değişimine değindi.

Miller, "Ermeni ve Azerbaycanlı tutukluların bugün erken saatlerde geri dönüşünü memnuniyetle karşılıyor ve ek güven artırıcı önlemlerin tartışıldığını bildiriyoruz." ifadesini kullandı.

Miller, "Süreci ilerletmek için Ermenistan ve Azerbaycan ile çalışmaya devam edeceğiz. Her iki tarafın da bunu devam ettirmeye istekli olması durumunda barışın mümkün olduğuna inanmayı sürdürüyoruz." dedi.

Azerbaycan tarafından bugün yapılan açıklamada, esir takası anlaşması kapsamında 32 Ermeni askerinin serbest bırakıldığı, Gazah sınır bölgesinde gerçekleşen tutuklu takasında Ermenistan'ın da 2 Azerbaycan askerini teslim ettiği duyuruldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Ermenistan Başbakanlığından 7 Aralık'ta yapılan ortak açıklamada, Bakü ile Erivan arasında yapılan görüşmeler sonucunda, iki devlet arasında güvenin güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.