ABD Dışişleri Bakanlığı: Diplomasiye Bağlıyız

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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve İran arasındaki çatışmalarda diplomatik bir çözüm umudunun sürdüğünü belirtti. Sözcü Tammy Bruce, müzakerelerin önemine vurgu yaptı ve Trump yönetiminin bu konuda umutlu olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalarda diplomasiye bağlı olduklarını savunarak Trump yönetiminin, "diplomatik bir sonuca varma umuduyla beklediğini" öne sürdü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar üzerine Avrupa ülkeleri ile İran arasında yapılan görüşmeler için Bruce, bunların "üretken" olduğuna inanmadığını ancak ABD hükümetinin "bir bütün olarak, her yeni fırsattan, her yeni çabadan diplomatik bir sonuca varma umuduyla beklediğini" söyledi.

Bruce, İran-İsrail gerginliği konusu başta olmak üzere, müttefik ve ortaklar ile "her cephede çalıştıklarını" belirterek "Çabalarımız, açıkça Başkan'ın öncelikle diplomasiye olan bağlılığını ve diplomasinin başarılı olabileceğine inandığını yansıtıyor." ifadesini kullandı.

İran'a verilen iki haftalık süreye ilişkin soruya karşılık da Bruce, İranlılarla daha önce masaya oturduklarını, şimdi bu süreçte nihai kararları Trump'ın alacağını ve diplomatik bir çözüm için "bu iki haftayı beklemenin de faydalı olabileceğini öngördüğünü" dile getirdi.

Trump'ın müzakereler için "hala umutlu olduğunu" tekrarlayan Bruce, ancak bu süreçte İran'ın ABD çıkarlarını veya personelini hedef alması durumunda "sonuçlarının korkunç olacağı" uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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