ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Uyuşturucu Taşıyan Gemilere Saldırabiliriz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, uyuşturucu taşıdığını tespit etmeleri durumunda daha fazla gemiyi batırabilecekleri uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin Karayipler'in güneyinde Venezuela'dan ayrılan ve uyuşturucu yüklü olduğu iddia edilen gemiye düzenlediği saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü duyurmasının ardından Rubio, konuya ilişkin Meksika ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Rubio, Meksikalı mevkidaşı Juan Ramon de la Fuente ile ortak basın toplantısında "ABD'ye gelen kokain ya da fentanil ile yüklü gemideyseniz ABD'ye yakın bir tehditsinizdir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın başkumandan olarak ülkeye yönelik tehditleri yok etme yetkisinin bulunduğunu kaydeden Rubio, Venezuela gemisine yönelik saldırının da bu kapsamda yapıldığını savundu.

Rubio, ABD'ye uyuşturucu taşıyan gemileri oturup izlemeyeceklerini ve durduracaklarını dile getirerek, "(Gemileri) Onları durduracak şey, onları patlatmaktır, onlardan kurtulmaktır." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, bunun ülkesinin bölgedeki daha büyük operasyonunun başlangıcı olduğunu ve Venezuela'dakine benzer saldırıların yine yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Karayipler'in güneyinde, Venezuela'dan ayrılan ve uyuşturucu yüklü olduğu iddia edilen gemiye düzenlediği saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü belirtmişti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan ordusuna ait donanma unsurlarının Venezuela açıklarındaki gemiye düzenlediği saldırıya ilişkin detayları açıklamıştı.

Trump, ABD kuvvetlerinin saldırıda zarar görmediğini kaydetmişti.

Beyaz Saray'da düzenlediği ve Uzay Komutanlığı ile ilgili duyuru yaptığı basın toplantısında saldırıya ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, "Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela'dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik." şeklinde konuşmuştu.

Venezuela, videonun yapay zeka ürünü olabileceğini açıklamıştı

Venezuela İletişim Bakanı Freddy Nanez, ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaştığı ve uyuşturucu yüklü olduğunu iddia ettiği gemiye yönelik saldırı videosunun "büyük olasılıkla" yapay zekayla üretildiğini savunmuştu.

Nanez, kullanılan araçları kesin doğrulayamayacağını ancak birçok unsurun videonun yapay zekayla üretildiğini gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetmişti:

"Videoda saldırıya uğrayan bir gemi patlıyor fakat bu patlama gerçekçi bir sahneden çok basitleştirilmiş, neredeyse çizgi film benzeri bir animasyon gibi görünüyor. Görüntüde hareket bozuklukları ve gerçekçi ayrıntı eksikliği var. Bu durum yapay zeka ile üretilmiş videolarda sıkça görülüyor. Özellikle su, fazla stilize edilmiş ve doğal olmayan bir şekilde görünüyor."???????