ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ürdün Kralı ile Gazze'deki durumu görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Washington'da bir araya gelerek Gazze Şeridi'ndeki durumu ve bölgedeki diğer gelişmeleri ele aldı. Rubio, Ürdün ile bölgesel güvenlik konusundaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Gazze Şeridi'ndeki durumu ve bölgesel konuları görüştü.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rubio'nun Washington'da Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldiği kaydedildi.
İkilinin Gazze Şeridi'ndeki durum ile Batı Şeria ve Suriye'deki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuları ele aldığı belirtilen açıklamada, Rubio'nun, Kral 2. Abdullah'a ülkesinin Ürdün'ün bölgesel güvenlik, istikrar ve refahı ilerletme konusundaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ifade edildi.
Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel