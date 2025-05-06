ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ürdün Kralı ile Gazze'deki durumu görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Gazze Şeridi'ndeki durumu ve bölgesel konuları görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rubio'nun Washington'da Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldiği kaydedildi.

İkilinin Gazze Şeridi'ndeki durum ile Batı Şeria ve Suriye'deki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuları ele aldığı belirtilen açıklamada, Rubio'nun, Kral 2. Abdullah'a ülkesinin Ürdün'ün bölgesel güvenlik, istikrar ve refahı ilerletme konusundaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ifade edildi.