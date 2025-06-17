ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Uluslararası Güvenlik Konularını Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, başta İran olmak üzere çeşitli konularda Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmeleri yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Rubio'nun görüşmelerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Rubio ve Anand arasındaki görüşmede, çeşitli küresel sorunlarda iki ülke arasındaki işbirliğine dikkat çekilirken, ABD ve Kanada arasındaki ilişkinin "öneminin" teyit edildiği belirtildi.

Fransız mevkidaşı Barrot ile görüşmesinde Rubio'nun, Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldığı ifade edildi.

İkilinin, ABD ve Fransa'nın, İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemek için diplomatik yolların kullanılmasının teşvik edilmesi konusunda uzlaştığı belirtildi.

Rubio'nun Lammy ile görüşmesinde ise İsrail ve İran arasındaki gerilimin ele alındığı aktarıldı.

İngiltere ve ABD'nin "yakın temas halinde" kalacağı kaydedilirken, İran'ın nükleer silah geliştirmesinin önüne diplomatik yollarla geçilmesi konusunda mutabık kalındığı vurgulandı.