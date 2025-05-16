ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ukrayna ve İran Konularını Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ukrayna ve İran Konularını Görüştü
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İstanbul'da İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Ulusal Güvenlik danışmanları ile Ukrayna ve İran konularını istişare etti. Toplantıya Türk, Amerikalı ve Ukraynalı heyetler de katıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Ulusal Güvenlik danışmanları ile Ukrayna ve İran'a ilişkin konuları görüştü.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Rubio, İstanbul'da çeşitli temaslarda bulundu.

Rubio, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Ulusal Güvenlik danışmanları ile bir araya gelerek, Ukrayna ve İran'a ilişkin meseleleri istişare etti.

Bakan Rubio, Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından İstanbul'a gitmişti.

Türk, Amerikalı ve Ukraynalı heyetler, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelmişti.

Bir saat süren toplantıya katılan ABD heyetinde, ülkenin Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg yer almıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Alaca - Güncel
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