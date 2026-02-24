Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suudi ve Hollandalı mevkidaşlarıyla ikili ilişkileri görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan ve Hollanda'nın dışişleri bakanlarıyla ikili ilişkileri, ekonomik işbirliğini ve bölgesel güvenliği ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ile ikili ilişkileri ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamalara göre, Rubio, Bin Ferhan ve Berendsen ile iki ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Rubio ve Bin Ferhan görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin yanı sıra bölgesel güvenlik ve istikrar konusunda devam eden yakın koordinasyonu ele aldı.

Bakan Rubio, Hollandalı mevkidaşı Berendsen'i ise yeni görevinden dolayı tebrik ederken görüşmede, iki ülke arasında devam eden yakın işbirliği vurgulandı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalar, Trump yönetiminin Venezuela için üç aşamalı planı ve NATO, görüşmede ele alınan konular arasında yer aldı.

