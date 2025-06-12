ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşında Barış İçin Yapıcı İlişki Vurgusu Yaptı

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya Milli Günü'nü kutlayarak Rusya ile yapıcı ilişkiler kurma arzularını dile getirdi ve kalıcı barış için destek verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya Milli Günü'nü kutlayarak Rusya- Ukrayna savaşında "kalıcı barışın" tesisi için Moskova ile yapıcı ilişki kurma mesajı verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Rubio'nun Rusya Milli Günü'nü kutlamasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Buna göre Rubio, ABD halkı adına Rusya Milli Günü'nü kutlarken, ABD'nin "daha parlak bir gelecek için çabalarını sürdüren" Rus halkını desteklemeye kararlı olduğunu kaydetti.

Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı barışın sağlanması amacıyla ülkesinin Rusya ile "yapıcı ilişki kurma arzusunu" teyit eden Rubio, "Barışın, ülkelerimiz arasında karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
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