ABD Dışişleri Bakanlığı, Biden döneminde değiştirilen yazı tipine geri dönüyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, belgelerde Calibri yerine Times New Roman yazı tipine tekrar dönülmesi yönünde talimat verdiği bildirildi.

ABD medyasına yansıyan bilgilere göre, Rubio kurum çalışanlarından, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde, metinlerin daha kolay okunması gerekçesiyle tercih edilen Calibri'den tekrar Times New Roman yazı tipine dönülmesini istedi.

Yeni talimata göre, Dışişleri Bakanlığının resmi belgelerinde 10 Aralık'tan itibaren, Times New Roman tek standart yazı tipi olarak kullanılacak.

Bakanlığın ABD medyasına yaptığı açıklamada, söz konusu değişikliğe gerekçe olarak ise bu yazı tipinin "daha resmi ve profesyonel" olduğu belirtildi.

Bu değişiklik, Biden yönetiminin 2023'te internet sayfalarını ve yayınları daha erişilebilir hale getirme gerekçesiyle resmi bakanlık belgelerinde Calibri kullanımına ilişkin yaptığı güncellemeyi geri alıyor.

Trump yönetimi, göreve geldiği günden bu yana hükümetin işleyiş biçiminde çeşitli değişikliklere imza attı.

Cumhuriyetçi yönetim 6 Aralık'ta, siyahilerin tarihini onurlandıran iki federal tatil günü olan Martin Luther King doğum günü ve haziran ayında kutlanan Juneteenth dolayısıyla ulusal parklara ücretsiz girişleri de iptal edeceğini duyurmuştu.

Bunun yerine, ulusal park ziyaretçilerine, Başkan Trump'ın doğum günü olan ve Bayrak Günü ile aynı güne denk gelen günde ücretsiz giriş hakkı verileceği ilan edilmişti.