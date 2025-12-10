Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı, Biden döneminde değiştirilen yazı tipine geri dönüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi belgelerde Calibri yazı tipini bırakarak Times New Roman'a dönülmesini talep etti. Bu değişiklik, Biden döneminde yapılan bir uygulamanın geri alınması anlamına geliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, belgelerde Calibri yerine Times New Roman yazı tipine tekrar dönülmesi yönünde talimat verdiği bildirildi.

ABD medyasına yansıyan bilgilere göre, Rubio kurum çalışanlarından, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde, metinlerin daha kolay okunması gerekçesiyle tercih edilen Calibri'den tekrar Times New Roman yazı tipine dönülmesini istedi.

Yeni talimata göre, Dışişleri Bakanlığının resmi belgelerinde 10 Aralık'tan itibaren, Times New Roman tek standart yazı tipi olarak kullanılacak.

Bakanlığın ABD medyasına yaptığı açıklamada, söz konusu değişikliğe gerekçe olarak ise bu yazı tipinin "daha resmi ve profesyonel" olduğu belirtildi.

Bu değişiklik, Biden yönetiminin 2023'te internet sayfalarını ve yayınları daha erişilebilir hale getirme gerekçesiyle resmi bakanlık belgelerinde Calibri kullanımına ilişkin yaptığı güncellemeyi geri alıyor.

Trump yönetimi, göreve geldiği günden bu yana hükümetin işleyiş biçiminde çeşitli değişikliklere imza attı.

Cumhuriyetçi yönetim 6 Aralık'ta, siyahilerin tarihini onurlandıran iki federal tatil günü olan Martin Luther King doğum günü ve haziran ayında kutlanan Juneteenth dolayısıyla ulusal parklara ücretsiz girişleri de iptal edeceğini duyurmuştu.

Bunun yerine, ulusal park ziyaretçilerine, Başkan Trump'ın doğum günü olan ve Bayrak Günü ile aynı güne denk gelen günde ücretsiz giriş hakkı verileceği ilan edilmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Florida'da marketin önünde 3 metrelik timsah paniği

Dünyanın en tehlikeli hayvanını akılalmaz bir yöntemle yakaladılar!
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
title